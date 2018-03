Madrugada começa com dezenas de semáforos inoperantes na capital

Em razão da chuva que atingiu a capital paulista em boa parte de segunda-feira, 28, até a 1 hora desta terça-feira, 1, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) ainda registrava 76 semáforos com problemas na cidade. Eram 43 aparelhos apagados e 33 no amarelo piscante, os chamados "embandeirados". Do total de semáforos com problemas, 46 fazem parte dos que foram afetados somente pela chuva da tarde de segunda.

A frente fria que acumulou áreas de instabilidade no interior do país provocou chuvas em diversos pontos da capital paulista e levou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura a manter parte da cidade em estado de atenção por quase oito horas seguidas na segunda-feira. Neste período, as instabilidades de lento deslocamento ocasionaram a formação de mais de 50 pontos de alagamento, e o transbordamento do rio Tietê e dos córregos do Aricanduva e Ipiranga. À 1h30 desta terça-feira, 1, não havia mais pontos de lentidão ou alagamento na cidade.

Até as 19h, as subprefeituras que registraram índice pluviométrico superior a 100mm foram: Jaçanã/Tremembé (126,7mm); Santana (118,2mm), Aricanduva/Vila Formosa (116,1mm) e Vila Maria / vila Guilherme (104,2mm). Os valores acumulados na segunda-feira, 28, nas três subprefeituras equivalem, respectivamente, a 58%, 54% e 53% da média prevista para todo o mês de fevereiro, que é de 217mm. Comparando os valores registrados por regiões, a zona Norte acumula o maior valor, com 67,7mm, o correspondente a 31% da média para o mês.