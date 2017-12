Madrasta é transferida de penitenciária A madrasta do menino Bernardo Uglione Boldrini, Graciele Ugulini, foi transferida anteontem da Penitenciária Modulada de Ijuí, no noroeste do Rio Grande do Sul, para a Penitenciária Feminina de Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O pai, o médico Leandro Boldrini, e a assistente social Edelvânia Wirganovicz, também acusados da morte do garoto, já haviam sido transferidos para presídios próximos da capital gaúcha.