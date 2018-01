Madeira cai de caminhão e mata um na Marginal Tietê

Julia Baptista, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Uma pessoa morreu e outra ficou levemente ferida por volta das 8h40 desta segunda-feira, 16, na queda de toras de madeira de um caminhão na pista expressa da Marginal do Tietê. O acidente aconteceu na altura da ponte Vila Guilherme o ferido foi encaminhado ao Pronto Socorro da Vila Maria.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas seriam garis que faziam limpeza no local. Sete viaturas dos bombeiros foram enviadas. A pista expressa da Marginal do Tietê está totalmente bloqueada e o desvio pode ser feito pela pista local.