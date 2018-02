Macrometrópole vai ter plano com metas até 2040 A partir da semana que vem, começam a ser marcadas audiências regionais para discussão do Plano de Ação da Macrometrópole (PAM), conjunto de projetos que envolve os 173 municípios da chamada Macrometrópole. As discussões devem terminar em maio, quando fica pronto documento com diretrizes até 2040. Segundo a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa), o PAM se divide em três eixos: melhorar a conectividade entre as cidades e as regiões metropolitanas do Estado, dar coesão territorial e urbanística e garantir a governança do projeto.