Mackenzie terá circuito de pais de alunos e vans

Os carros entram na mesma faixa. Quem tiver criança de colo entra no colégio para desembarcar o bebê. Pais de alunos maiores seguem pelo circuito e param em um segundo ponto, onde a saída dos alunos deve ser rápida. Vans escolares continuam na faixa até a terceira parada, exclusiva para elas. "A CET fará a sinalização, inclusive em áreas onde é permitido estacionar por 15 minutos com o pisca alerta ligado", diz Helon Amaral Moraes, gerente de suporte operacional do Mackenzie.

A Rua Professor Vahia de Abreu, na Vila Olímpia, zona sul, onde fica a Escola Viva, também deve ter mudanças na sinalização do estacionamento feita pela CET em breve. Com o objetivo de diminuir os impactos no trânsito, a escola oferece, na matrícula do aluno, a possibilidade de adesão a um programa de caronas. A escola procura endereços próximos e propõe o chamado "transporte solidário".

Em Higienópolis, na região central, o Colégio Rio Branco também estuda criar uma área de embarque e desembarque de veículos, segundo a diretora, Esther Carvalho. / T.D. e L.A.