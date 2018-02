Maceió tem 11ª morte de morador de rua do ano Uma adolescente moradora de rua foi morta anteontem à noite no centro de Maceió. Conhecida como Tuiti, Aline Cristina Barros, de 15 anos, é a 11.ª vítima do ano entre os sem-teto da capital alagoana. Segundo testemunhas, um homem atirou em Aline na Praça do Pirulito e fugiu a pé. Colegas da moradora de rua disseram que ela estava jurada de morte porque havia cometido pequenos furtos na região do Mercado Público de Maceió. Segundo a polícia, ela usava crack e roubava para custear o vício.