Macaco que fuma vai ao PR

Conhecido como o macaco fumante, o chimpanzé Omega, de 12 anos, desembarca hoje, às 19h30, no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, Grande São Paulo. Ele foi resgatado pela ONG Animals Lebanon de um zoológico no Líbano, fechado depois de denúncias de maus-tratos.

Após ser liberado pela alfândega brasileira, o bicho seguirá de caminhão para São José dos Pinhais, no Paraná, onde vai morar no Instituto Conservacionista Anami. "Será uma alegria recebê-lo", diz a dona do santuário, Anita Starostik. "Aqui é proibido fumar, portanto ele não vai fumar."

Omega pesa 60 quilos, nunca subiu em árvore nem teve contato com outro chimpanzé, segundo a agência internacional de notícias Associated Press (AP). O primata foi treinado para fumar narguilé nos primeiros anos de vida, em um restaurante, para entreter os clientes. Quando cresceu, Omega ficou forte e foi enviado a um zoológico na cidade de Ansar, onde ficou por dez anos. Neste período, apesar de estar em cativeiro, visitantes do espaço jogavam cigarro para ele.