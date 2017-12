Macaco Chico é tirado de família após 37 anos de convivência

Depois de 37 anos, o macaco Chico foi tirado da família com a qual vivia em São Carlos, no interior paulista. Na manhã deste sábado, uma equipe da Polícia Ambiental foi à casa de Elizete Farias Carmona, de 71 anos, com mandado de apreensão do animal expedido pela Justiça por solicitação do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).

No colo de Elizete, que o tratava como filho, o macaco-prego até esboçou reação agarrando o pescoço de sua dona, que sofre do coração. Ela desmaiou e foi levada ao Pronto-Socorro com queda de pressão.

Os policiais ambientais ficaram com pena da idosa, explicando que cumpriam determinação judicial e que o Ibama havia recebido uma denúncia. Eles levaram Chico para a APASS (Associação Protetora dos Animais Silvestres), em Assis.

A família tem licença do Ibama, mas o documento, obtido há 20 anos, não foi encontrado neste sábado para desespero de dona Elizete. Ela espera contar com a ajuda de um advogado para recorrer e ter o animal de volta. A mulher ama tanto o seu bicho de estimação que até lhe deu nome completo: Francisco Farias Carmona.

Nascido em Mato Grosso do Sul, Chico foi trazido para São Carlos por um caminhoneiro. Ele deu o macaco de presente à família Carmona. O animal seria levado para uma chácara, mas a Polícia Ambiental chegou antes. A vizinhança gostava de Chico, que adorava jogar beijinhos para as moças.