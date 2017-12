Macaco bugio ferido é resgatado em S. Roque

SOROCABA - Um macaco bugio ferido foi resgatado nesta sexta-feira, 31, em uma estrada de terra, no bairro Capela do Cepo, em São Roque, interior de São Paulo. O animal, também conhecido como guariba, pode ter sido atingido por caçadores. O primata tinha ferimentos na cabeça e na cauda. Moradores o encontraram caído na beira da estrada, próximo de uma mata, e entraram em contato com o Corpo de Bombeiros.

O bugio recebeu os primeiros cuidados na sede dos bombeiros de São Roque e foi encaminhado para o zoológico de Sorocaba. Este ano, dois bugios foram encontrados mortos eletrocutados, em datas e locais diferentes, na mesma região. Eles acabaram tocando fios de energia em linhas que passam muito próximas das matas. A espécie ainda é considerada em risco, embora sua população tenha aumentado em áreas de Mata Atlântica do Estado.