O lavrador Martins da Conceição, de 61 anos, foi preso dia 30 em Riachão, a 860 km de São Luís, por abusar da filha, Maria Dalva Rodrigues da Silva, de 31 anos, durante 20 anos. Ele teria tido sete filhos com ela. O lavrador admitiu que três crianças seriam dele. Maria Dalva afirmou que todos os filhos são do próprio pai. Este é o quarto caso de relação incestuosa registrado no Maranhão recentemente.