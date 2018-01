Má fama instantânea

Tem cambista em Caracas vendendo credencial para o "camarote do Maduro" no velório de Hugo Chávez. A outra opção é ficar 12 horas na fila para se despedir do líder venezuelano.

Participação brasileira

Teve, salvo engano, o dedo de Gerald Thomas na fumaça branca liberada pela chaminé da Capela Sistina para anunciar o novo papa! Desde o tempo em que ele dirigia teatro não se via nada tão denso no ar!

Nuvem negra

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O inferno astral de Silvio Berlusconi não tem data para terminar: acossado pela Justiça e adoentado, o dono do Milan amargou anteontem a eliminação de seu time na Liga dos Campeões após goleada de 4 a 0 para o Barcelona. Só falta ao ex-premier levar um fora da namorada de 27 anos!

Ai, que soninho!

Acusado de homicídio culposo, Thor Batista faltou a interrogatório sobre a morte do ciclista que atropelou em 2012. Seus advogados alegaram "necessidade de repouso". Vai ver não tem dormido direito preocupado com os negócios do pai, né não?

Hierarquia

Na Argentina, o papa Francisco I já ganhou apelido de Maradona II.

Visão profética

O Paulo Coelho já sabia! O mago brasileiro apostou todas as suas fichas na possibilidade de um papa argentino. Resultado: está ainda mais rico na Suíça!

Afora os 212 mil gatos pingados que o elegeram deputado federal pelo PSC-SP em 2010, a grande maioria dos brasileiros nem sequer tinha ouvido falar em Marco Feliciano antes de aderir à indignação generalizada com sua ascensão à presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados!

O pastor evangélico caiu na boca do povo da noite pro dia e, a julgar pela maneira como tem caprichado no penteado, parece satisfeito com o repentino prestígio de apóstolo do preconceito racial e da homofobia, reputação que o tem projetado no noticiário nacional.

O vídeo em que pede a senha da conta bancária de um fiel em nome de Cristo é simplesmente consagrador. O cara tem aparecido mais que o Renan Calheiros nas redes sociais!

Até a Xuxa e o Luciano Huck, que não são muito de protestar, desancaram o sujeito no Twitter! Tem gente que deixou de passear com os filhos aos domingos para sair às ruas com cartazes do gênero 'Pastor, vai pastar', 'Feliciano é o câncer', 'Fora fundamentalista'.

Ainda que seja destronado nos próximos dias do reino dos Direitos Humanos, Marco Feliciano já terá desfrutado - e muito bem - de seus 15 minutos de má fama!

Vaticanaço

O torcedor brasileiro não estava nem muito ligado no conclave da Capela Sistina, mas perder para a Argentina já nos acréscimos doeu quase tanto quanto a derrota para o Uruguai em 1950, no chamado Maracanaço. Após o anúncio oficial do arcebispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, como novo papa, os mais exaltados diziam que "d. Odilo amarelou"!