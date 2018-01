Luzes de Natal congestionam ruas da zona sul de São Paulo

O passeio por alguns principais pontos turísticos de São Paulo para apreciar os pontos iluminados instalados para este Natal estão causando congestionamentos na zona sul da capital paulista na noite deste domingo, 14. No Parque do Ibirapuera, diante do lago, a tradicional árvore de Natal gigante, com cerca de setenta metros de altura, inaugurada no último domingo, 07, e o show que mistura luzes e jatos de água ao som de canções natalinas, fizeram aumentar o número de veículos circulando pela região. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a lentidão de quase dois quilômetros nos dois sentidos na Avenida Pedro Álvares refletia nas ruas ao redor do Parque do Ibirapuera, principalmente nas Avenidas Brasil e República do Líbano. Na Avenida Paulista, as várias empresas decoradas, principalmente as instituições financeiras, que montaram verdadeiros shows natalinos, também causavam engarrafamento de mais de dois quilômetros, nos dois sentidos da via. A lentidão era sentida no Corredor Norte-sul e na Avenida Rebouças, segundo informações da CET, que registrava, às 21h40, 15 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas, a maioria ocasionada pela curiosidade dos motoristas.