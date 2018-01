Luz volta para 90% dos consumidores afetados na zona sul

A chuva que caiu sobre a cidade de São Paulo entre a noite e a madrugada desta quinta-feira, 21, provocou vários transtornos à população. Além dos 52 alagamentos, deixando a cidade com mais de 100 km de lentidão, trechos da zona sul da cidade ficaram sem luz.

Pelo menos 90% dos trechos estavam com fornecimento de energia normalizado, por volta das 12 horas, segundo a AES Eletropaulo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a companhia, um alagamento na subestação de energia, localizada na Avenida Morumbi, causou a falta de luz principalmente nas regiões do Brooklin e Morumbi.

No começo da manhã estavam sem luz trechos das Avenidas Luís Carlos Berrini, Chucri Zaidan e Chafic Maluf. As Ruas Geraldo Flausino Gomes e Flórida estão sem energia elétrica. Por volta das 11h45, técnicos da Eletropaulo trabalhavam para restabelecer a energia em trechos da Marginal do Pinheiros e ruas adjacentes, na região do Brooklin.