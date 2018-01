Luz e República, na Linha 4, agora vão abrir das 9h às 16h

Com a ampliação, a expectativa da concessionária ViaQuatro é de que 20 mil passageiros a mais circulem na linha diariamente. Anteontem, 252 mil usaram o ramal, que liga o Butantã, na zona oeste, ao centro.

O secretário Estadual dos Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes, disse ontem que pode adiantar o início da operação em horário integral. O governo havia prometido essa ampliação para até o dia 30. Fernandes disse que, se a extensão do horário for adiantada, há a possibilidade de adiar o início da operação aos domingos, por causa da necessidade de testes. "Se a gente conseguir antecipar mais um pouco, vale sacrificar um domingo para testes." / CAIO DO VALLE