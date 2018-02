Luz é reduzida para não causar impacto na flora, diz Prefeitura

"O acionamento (da iluminação) acontece em função do uso do equipamento na ausência de luminosidade. Nos momentos em que não há usuários, a iluminação é apagada para evitar desperdício", informa o governo. "No sentido de atender melhor seus usuários, está em elaboração projeto de modernização do sistema de iluminação", acrescenta a nota da secretaria sobre a escuridão no Parque do Povo.

Com relação ao Ibirapuera, o Verde cita a aquisição recente de 840 novas luminárias. Mas diz que a pista de corrida de 6 km tem lâmpadas desligadas para não causar impacto na flora e na fauna locais.

No Parque da Juventude, Aparecida Martins, uma das administradoras do espaço, diz que será aberta licitação para a troca do sistema de iluminação e reparos nas quadras. "Realmente a falta de luz já virou um problema antigo. Até nossos cursos esportivos de basquete, futebol, tênis e caratê foram suspensos", admitiu a funcionária da administração do parque.