Luz da fachada do TJ destaca linhas arquitetônicas Na Praça da Sé, o veredicto: São Paulo é laranja. "É a cor que predomina nos postes públicos e nem sempre é a que mais ilumina", diz Regina Monteiro, da Emurb. As luzes na fachada do prédio do Tribunal de Justiça são vistas como exemplo. "É assim que deve ser: chamar a atenção para as linhas arquitetônicas."