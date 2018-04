LUTA CONTRA CRACK SAI POR ATÉ R$ 44 MIL AO MÊS As opções são variadas e vendidas pela internet. No mercado das clínicas particulares, há modelos de tratamento que mais parecem um spa, com direito a bosque particular, piscina, quadra de tênis e até salão de beleza. A escolha, em muitos casos, não depende só da capacitação dos profissionais, mas de quanto se pode gastar por mês. Há quem pague até R$ 44 mil por mês por um quarto com frigobar e cama para acompanhante.