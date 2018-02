Lula planeja visita e inauguração de teleférico no dia 21 Foi agendada para o próximo dia 21 a inauguração pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva do teleférico do Alemão. Ontem, no programa Café com o Presidente, Lula disse que já planejava visitar o complexo. "Independentemente dessa operação, eu iria. Agora, vou com muito mais prazer. E quero reiterar o que já disse: o que o Rio precisar para que a gente acabe com o narcotráfico, o governo federal está disposto a colaborar."