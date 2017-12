Lugar de protesto vira festa

Cerca de 50 crianças que moram em um terreno ocupado de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, ganharam ontem uma festa para comemorar seu dia com bolo, doces e refrigerantes em um lugar com visual muito diferente daquele a que estão acostumadas a ver. A comemoração já estava nos planos do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), mas o local do evento foi a novidade.

Acampados desde a quarta-feira na frente da residência de um empresário do ramo da construção civil no bairro do Butantã, zona oeste da cidade, na tentativa de pressionar o dono da casa - proprietário do terreno de 85 mil m² de Taboão - a negociar a venda da área para a Caixa Econômica Federal (CEF) e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), os sem-teto resolveram comemorar o Dia das Crianças ali mesmo.

"Não conseguimos trazer todas as crianças", lamentou Edilene Ribeiro, coordenadora do setor de educação do movimento. O filho, de 10 anos, estava animado com a festa. "Aqui é bonito porque tem bastante árvore e bastante casa", observou.

Sem negociação. O empresário, que prefere não ser identificado, estava no velório do sogro quando soube da festa diante de seu portão. "Minha mulher não pôde nem pegar roupas em casa", disse, indignado. Ele e a família estão fora de casa desde a quarta-feira, quando mais de 300 pessoas foram ao local protestar. Uma reunião com representantes da CEF, CDHU, prefeitura de Taboão da Serra e Ministério das Cidades está marcada para hoje, mas o construtor não está disposto a negociar. "O que estão fazendo é coisa de bandido. Não negociaria mesmo que me oferecessem uma soma milionária", afirmou. "O que ele está sentindo é o que vão sentir as 900 famílias que serão despejadas", comparou Guilherme Boulos, coordenador nacional do MTST.