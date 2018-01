Lúdica e muito colorida, Bienal abre hoje para a 29ª SPFW Hoje começa a 29ª edição da São Paulo Fashion Week, maior evento de moda do País, que apresenta as tendências da primavera e do verão de 2011. Será, mais uma vez, no prédio da Bienal, no Parque do Ibirapuera, zona sul da cidade. E, apesar da proximidade da Copa, o cenário geral do evento, assinado por Daniela Thomas, não é nada temático. As paredes brancas do prédio se transformaram em painéis, que lembram grafites das ruas. No vão interno das rampas de acesso aos andares, foi instalada uma roda-gigante de verdade - sim, os convidados poderão dar uma voltinha nela.