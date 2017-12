Luciana rouba a cena na APL

A festa está marcada para as 19 horas, mas só 45 minutos depois o Volkswagen Touareg preto estaciona na frente da Associação Paulista de Letras, no centro de São Paulo. Seguranças cercam o carro, um deles abre a porta do acompanhante e então a atração da noite coloca para fora o pé devidamente acomodado em um Louboutin preto de salto 12 coberto de cristais Swarovski.

Um repórter de celebridades pergunta a Luciana Gimenez qual a grife do vestido longo vermelho que ela está usando. "É Ana Maria", diz. Quem é Ana Maria? "Sei lá. Pergunta para ela...", responde a apresentadora, que está grávida de um menino.

Para a APL, fundada em 1909, a presença de Luciana é quase uma efeméride. Conhecida por engravidar de um filho de Mick Jagger e por apresentar um programa cheio de assuntos polêmicos (especialmente de conotação sexual), ela emprestou seu nome para figurar no alto do convite para a noite de autógrafos do sogro. Edro de Carvalho, pai do empresário Marcelo de Carvalho, sócio da Rede TV!, autografou anteontem Feliz Dia de Hoje. Edro é neto do fundador da APL, José Joaquim de Carvalho.

Luciana ultrapassa a fila cheia de senhores de terno e vai direto cumprimentar o sogro. "Minha querida!", diz Edro. Ela beija a testa dele e reclina a cabeça.

Alguém pede a Marcelo para dizer qual vai ser o nome do bebê. "Sei menos que vocês. Pensei que (a barriga) era só uma lasanha mal digerida." Luciana acaba dizendo que o menino vai chamar-se Alfacito, em homenagem ao avô paterno. "É brincadeira"emenda. "Se fosse Alfacito, o apelido seria Repolhito", sugere Marcelo. O presidente da APL, Renato Nalini, não passou bem. Preferiu ficar em casa.

Copeiras passam com miniporções de pene ao pomodoro. Luciana pega uma. "O bom de ter 1,82 m é que você engorda 30 quilos e ninguém repara."

Os fotógrafos pedem mais poses. "Põe a mão na barriga dela, Marcelo!" "Coloca você na sua pança!", diz Luciana, beliscando a barriga do fotógrafo. No rol de acadêmicos da APL estão Mário de Andrade, Goffredo da Silva Telles e Martim Francisco.

Já leu o livro, Luciana? "Toda grávida já leu", ela responde.

Toda grávida?

"Você não tá falando de What do you expect when you are expecting? (O que você espera quando está esperando o bebê?)", pergunta.

Não. Do livro de Edro. "Ah, tá! Ainda não li."