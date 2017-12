Lucas Santtana grava o primeiro DVD da carreira ;programe-se

Em seu CD mais recente, ‘Sobre Noites e Dias’ (2014), Lucas Santtana expressa as implicações da relação entre homem e máquina por meio de suas letras e sonoridade. Esse mesmo conceito, baseado no eletrônico, estará presente no registro de seu primeiro DVD. É a celebração de seus 15 anos de carreira, iniciada com ‘Eletro Ben Dodô’ (2000), cujo sucesso foi a releitura de ‘Mensagem de Amor’ (Herbert Vianna). Programe-se.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.