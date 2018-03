Luan Santana vai cantar na visita do papa

Além do papa Francisco, a Jornada Mundial da Juventude, entre os dias 23 e 28 de julho, no Rio, terá a presença do astro juvenil Luan Santana, um dos maiores vendedores de CDs, DVDs e ingressos do País. Ele vai cantar a Oração de São Francisco na vigília, no dia 27, em Guaratiba, na zona oeste.

"O jovem católico já estará conosco. Quero é chamar a atenção daquele que não tem nada a ver com isso, do que está alienado por aí", explicou Ulysses Crus, diretor responsável pela via-sacra na Praia de Copacabana. "O ritmo será o do jovem, muitas coisas ao mesmo tempo. O desafio é não fazer desse encontro algo cansativo."

Mais de cem artistas de destaque no meio católico, como os padres-cantores Marcelo Rossi e Fábio de Mello, vão se apresentar. Trechos da Bíblia serão lidos por artistas católicos como a apresentadora Ana Maria Braga e o ator Tony Ramos. Os organizadores planejam também o maior "flash mob" do mundo, com possivelmente mais de um milhão de pessoas: vão ensaiar uma coreografia em um dia para apresentar no outro.