Lou Reed chega à capital e reclama da comida e dos fãs Os hambúrgueres da Lanchonete da Cidade voltaram carregados por uma assessora poucos minutos depois de subirem. "Ele reclamou que a carne está crua", disse, descendo as escadas e referindo-se a Lou Reed. Instalado com seu staff no andar superior da loja da Livraria Cultura-Companhia das Letras, no início da noite de ontem, o cantor e compositor fazia mais de 200 pessoas esperarem do lado de fora por autógrafos enquanto se indispunha com a carne.