Lotes de leite da marca Mu-Mu serão recolhidos

PORTO ALEGRE - O grupo Vonpar iniciou uma operação de recall de sete lotes de leite UHT da Marca Mu-Mu, com um total de 990 mil litros, distribuídos à rede varejista por sua indústria de lácteos e doces de Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. A decisão foi anunciada nessa terça-feira, 28. Em nota, a empresa admitiu que testes de laboratório com detalhamento maior do que os indicados pelo Ministério da Agricultura identificaram a possível presença de formaldeído no produto. Também informou que, diante disso, optou espontaneamente pela retirada dos lotes do mercado para encaminhá-los a novas análises para comprovação da presença ou não da substância no leite. O produto foi fabricado entre janeiro e fevereiro deste ano.

No dia 8 de maio, na primeira fase da Operação Leite Compen$ado do Ministério Público do Rio Grande do Sul e do Ministério da Agricultura, os promotores envolvidos na investigação revelaram que nove lotes das marcas Líder, Mu-Mu, LatVida e Italac, com um total de 1,5 milhão de litros, haviam sido retirados do mercado pelas empresas fabricantes pelo mesmo motivo. Apesar de reclamarem dos controles de qualidade das indústrias, as autoridades asseguram que as fraudes foram cometidas por transportadores que compravam leite dos produtores para revendê-lo às empresas de beneficiamento.

Os suspeitos teriam adicionado água para dar maior volume ao produto e ureia para maquiar a perda de nutrientes e fazer o leite passar pelos testes feitos pela área de compra das indústrias. A ureia contém formaldeído, substância considerada cancerígena. Das 13 pessoas presas preventivamente desde o início da operação, cinco já foram liberadas pela Justiça e responderão ao processo em liberdade.