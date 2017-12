Lote de ketchup da Heinz será recolhido Após denúncia da Proteste - Associação de Consumidores, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) confirmou ontem a detecção de pelo de roedor no produto Tomato Ketchup, da marca Heinz. A Anvisa determinou o recolhimento imediato do lote 2K04, cuja validade é janeiro de 2014. A Proteste havia relatado problema em uma embalagem de outro lote, o 2C30. Em nota, a Heinz Brasil informou que os produtos são feitos com a mais alta qualidade, seguindo as normas internacionais. Segundo a empresa, os lotes citados não estão mais em circulação.