Lotação bate em residência e deixa onze pessoas feridas na zona leste de SP

São Paulo, 17 - Onze pessoas ficaram feridas em uma colisão entre uma van e uma residência na manhã desta domingo, 17, na zona leste da capital. De acordo com o Corpo de Bombeiros sete viaturas foram empenhadas no resgate.

A casa fica no número 976 da Rua Inácio Monteiro, no bairro Cidade Tiradentes e a colisão aconteceu por volta das 12h30. A Polícia Militar informa que a van é uma lotação, mas não soube dizer qual linha o veículo atende.

Não há informações sobre o motivo do acidente e as onze vítimas foram socorridas, pelo Corpo de Bombeiros, para o Pronto Socorro do Hospital Santa Marcelina e para o Hospital Geral Guaianazes.