Londres lança a moda dos cycle cafés

Alternativa. Decoração do Look Mum No Hands! é quase toda feita de materiais recicláveis

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Especial para o 'Estado'

LONDRES - Estacionar não leva mais do que dois minutos ao chegar de bicicleta ao Look Mum No Hands!, o mais novo cycle café de Londres, aberto há um mês. Encontrar um lugar para se sentar também não é motivo de estresse, pois o galpão de 1.500 metros quadrados em Old Street tem mesas compridas onde ninguém se importa em dividi-las.

A decoração, quase 100% de móveis e materiais recicláveis, traduz a filosofia do lugar, onde reaproveitar é um dos lemas. "Os copos são diferentes uns dos outros, pois compramos todos de segunda mão", diz Matthew Harper, dono do café.

A ideia era criar um espaço onde os aficionados pudessem fazer lanches enquanto vissem competições de ciclismo. Mas Harper resolveu agregar ao local uma oficina para pequenos reparos e alguns extras. "A gente promove workshops, vende livros e divulga eventos", diz. Enquanto espera pelo conserto da bike, o cliente pode escolher opções como saladas de quinua e torteletas de cogumelo. O público de cerca de 300 pessoas por dia superou as expectativas.

Na capital da Inglaterra, ter bicicleta nunca pareceu tão em alta quanto em 2010, declarado ano do ciclismo pelo prefeito Boris Johnson, que é sempre visto em passeios de bicicleta pela cidade. Segundo a prefeitura, meio milhão de viagens são feitas de bicicleta por dia e, até 2026, a estimativa é que o número de ciclistas aumente 400%.

De olho nesse público, os cycle cafés surgem em lugares inusitados, como o Container Café, situado em meio às construções do Parque Olímpico, em uma zona afastada do centro. Além de aluguéis de bikes nos fins de semana e dos serviços de oficina que custam entre 12 e 20 libras (R$ 32 e R$ 54), um dos atrativos é a vista privilegiada para o futuro Estádio da Olimpíada de 2012.

Para garantir os sanduíches fresquinhos e os doces artesanais, todos os funcionários do café aberto há seis meses se revezam nas bicicletas para apanhar os produtos do distribuidor. "São viagens curtas, de dez minutos, mas que me fazem sentir bem disposta o resto do dia", diz a atendente Meredith Alpe, 25 anos. O nome do lugar é uma referência aos contêineres reciclados onde o café foi instalado, a pitada de sustentabilidade que tem tudo a ver com o cenário.