Lombadas e radares serão trocados Todos os radares fixos, móveis e lombadas eletrônicas do Município de São Paulo serão trocados ainda neste ano. Os contratos com as empresas que prestam o serviço para a Prefeitura começam a vencer a partir de agosto e ontem a Secretaria Municipal de Transportes anunciou uma audiência pública para explicar como será o novo sistema de fiscalização do trânsito da capital.