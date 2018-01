Lojistas têm autorização para entrar no Shopping SP Market

Lojistas do Shopping SP Market, na zona sul de São Paulo, interditado após um desabamento deixar oito feridos, tiveram autorização para entrar no local na manhã desta segunda-feira, 23. Segundo a assessoria do shopping, eles buscaram produtos perecíveis, documentos e dinheiro. A ação foi rápida.

Hoje, uma equipe de engenheiros da Secretaria Municipal de Controle Urbano (Contru) e técnicos do Corpo de Bombeiros vistoriaram o shopping para realizarem um laudo sobre as condições do estabelecimento. A análise será apresentada amanhã ao prefeito Gilberto Kassab, que deve definir se o shopping continuará interditado.

Uma parede de cerca de 10 metros de altura desabou, na sexta-feira, 20, em razão das obras de ampliação do shopping.