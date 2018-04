Lojistas pedem plano de segurança mais rígido Depois de pelo menos 15 minutos deitada no chão da loja de vinhos, Catherine Prince finalmente se ergueu, ainda lamentando ter perdido a venda de uma adega de R$ 4 mil. O tiroteio entre assaltantes e seguranças do shopping que, segundo ela, saíram correndo, poderia ter sido evitado, acredita, se as joalherias e os bancos ficassem em andares superiores, com mais obstáculos para o fluxo de clientes. "A H.Stern também é no térreo. Fica vulnerável", diz a vendedora.