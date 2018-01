Lojistas do Rio pedem decreto de calamidade para facilitar indenização por protestos

A Associação Comercial do Rio de Janeiro quer que o governador Sérgio Cabral (PMDB) decrete situação de calamidade pública para as manifestações que terminaram em destruição de patrimônio. A medida facilitaria o pedido de indenização ao governo por empresários que tiveram prejuízo.

O vice-presidente da Comissão de Advocacia Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Rio (OAB-RJ), Rodrigo Mascarenhas, não vê "o menor cabimento" no pedido. Ele lembra que o conceito de calamidade pública está relacionado ao sistema de Defesa Civil. O Palácio Guanabara informou que recebeu o ofício, que está sendo avaliado pela Procuradoria-Geral do Estado.