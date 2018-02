Lojistas da José Paulino reclamam que obras impedem compras com cartões

Desde a última sexta-feira, comerciantes do lado ímpar da Rua José Paulino - no quarteirão entre as Ruas Ribeiro de Lima e Carmo Cintra, no Bom Retiro, centro da capital - não podem fechar negócios pelo telefone ou realizar operações financeiras com máquinas de débito, crédito, emitir notas fiscais ou acessar a internet. Até o fim do expediente de ontem, o problema persistia - ele estaria relacionado a obras da Eletropaulo para aterrar a fiação elétrica nas calçadas da José Paulino. A Assessoria de Imprensa da companhia informou que essas intervenções nem chegam perto dos fios de telefone e, portanto, não seria responsável pelo incomodo e prejuízos causados a lojistas e consumidores.