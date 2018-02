Lojistas ainda não foram informados da demolição Funcionários e lojistas do Shopping Villa-Lobos ouvidos pela reportagem desconhecem qualquer irregularidade no empreendimento. Ninguém nem sequer ouviu falar na demolição determinada pela Prefeitura. "Trabalho aqui desde 2005. Tenho toda a documentação da loja em ordem, participo das reuniões com a gerência do condomínio do shopping. Ninguém nunca tocou nesse assunto", afirmou a gerente de uma joalheria. Ela pediu para não ter o nome divulgado, porque precisava de autorização para conceder entrevista.