Lojista reuniu vizinhos e embelezou o centro

Faz seis meses que um pequeno trecho da Praça João Mendes, no centro de São Paulo, ganhou um "banho de loja" que o deixou mais parecido com Paris do que com a vizinhança da Sé. Uma ação entre amigos e vizinhos levou floreiras, limpeza, tinta nas paredes e seguranças para onde só havia moradores de rua e sensação de abandono.

A iniciativa foi liderada por um lojista que se mudou para o local há menos de um ano. "O centro ficou desprestigiado por muito tempo e, com isso, a gente começa a rever coisas boas. O centro é lindo", diz José Inácio Wolf, da Santa Vitta Calçados. Wolf, de 43 anos, teve a ideia e ganhou a ajuda dos vizinhos - que dividem os custos. "O que faço na calçada gostaria de estender. Valeu a pena, melhoramos a qualidade para os clientes."