Lojista dá senha para atender na 25 de Março

O movimento foi superior ao registrado no feriado da Proclamação da República, no dia 15, e levou parte dos comerciantes a distribuir senhas aos clientes. "Foi preciso ainda fechar as portas de tanta gente que tinha", disse o lojista Miguel Giorgi Júnior. Segundo ele, as vendas foram semelhantes às registradas nas vésperas do Dia das Mães e do Dia da Criança, duas das datas mais importantes.

Por volta do meio-dia, os pedestres tomaram o lugar dos carros na rua. A alta procura levou lojistas a esticar o horário do expediente. Boa parte do comércio só baixou as portas após as 16 horas.