Lojas já dão início às liquidações de inverno Fique de olho

FLAGSHIP STORE: RUA OSCAR FREIRE, 1.039, JARDINS; LE LIS BLANC: WWW.LELISBLANC.COM.BR SHOESTOCK: AVENIDA DOUTOR

CARDOSO DE MELO, 1.200, VILA OLÍMPIA,

TELEFONE: (11) 3045-1200 OU PELO SITE: WWW.SHOESTOCK.COM.BR

O inverno chegou oficialmente na quarta-feira, mas as lojas femininas já anunciam as promoções da estação.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Le Lis Blanc, rede de roupas, oferece até 50% de desconto em todas as lojas da capital desde o fim da semana passada. Começou com a unidade do Shopping Iguatemi, que lotou de clientes logo no primeiro dia.

Do mesmo grupo, mas com um estilo mais descolado, a Bo.Bô também baixou os preços pela metade.

Antes de comprar, porém, vale a pena perder um pouco de tempo pesquisando as ofertas. Algumas peças continuam com preços altos mesmo na liquidação. É o caso da calça de sarja da Bo.Bô, com bolsões nas pernas, batizada de Iraque, que, com desconto, sai por R$ 444. Já o colete de couro forrado de pele custa R$ 249.

A MOB, marca de roupa jovem, tem jaquetas e camisetas básicas - que são as peças mais baratas. Os modelos custam a partir de R$ 39.

Acessório. Outra loja conhecida que já está queimando a coleção é a Shoestock, especializada em sapatos e acessórios. O peep toe (sapato fechado com abertura no dedão), de camurça ou tecido metalizado, sai por R$ 99,90. O escarpin de camurça custa R$ 79,90. As promoções de todas as lojas valem até acabarem os estoques.