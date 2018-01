Lojas ficam abertas até meia-noite no Fashion's Night Out em SP

São Paulo e Rio participam nesta quinta-feira, 10, do Fashion’s Night Out, um evento mundial organizado para agitar o comércio de luxo. As lojas que aderiram a ideia estarão abertas das 18h às 24h promovendo ações diversas como lançamento de coleções, serviço de consultores de moda, drinks, pocket shows e desfiles. Na capital paulista, participam lojistas da Rua Oscar Freire, dos Shoppings Iguatemi e Market Place, além da Villa Daslu. Já no Rio a ação fica limitada ao Shopping Leblon.

O Fashion’s Night Out é uma iniciativa de Anna Wintour, responsável pela edição americana da Vogue, e da poderosa editora da revista, Condé Nast International. Anna participa pessoalmente do evento em Nova York, autografando 50 camisetas no Macy’s Queens Center. E o badalado estilista Alexandre Wang anunciou que dará aulas de passarela para as garotas que aparecerem na Barney´s.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em São Paulo, a consultora Glória Kalil estará às 21 horas na VR do Shopping Iguatemi para ensinar os homens a cuidarem de roupas com tecidos delicados. O estilista Ricardo Almeida vai atender pessoalmente os clientes que aparecerem para fazer um terno sob medida em sua loja do Iguatemi.

Cada uma das 200 lojas paulistanas prometem uma surpresa diferente para o cliente, além de mimos, com champanhe e biscoitinhos servidos em clima de festa. A Cristallo e Doceria Dulcca, por exemplo, vão esconder vauchers no cardápio que dão direito a uma bolsa para o cliente que for a Saad. Mas só leva a bolsa quem comprar mais alguma coisa nesta loja.