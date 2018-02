Lojas de um só tipo de doce viram moda

Lojas especializadas em um tipo só de doce caíram no gosto do paulistano. Tem casa de brigadeiro, de bolo de chocolate, de cupcakes e agora de balas gourmet.

Trata-se da Papabubble, uma loja de Barcelona que chegou a São Paulo pelas mãos de duas amigas de faculdade: Maya Dias, de 23 anos, e Mariana Charf, de 24. "Mas as balas são feitas aqui", diz Mariana. Elas produzem mais de 40 sabores, alguns bem brasileiros, como jabuticaba. Há também os exóticos. É o caso da bala de caipirinha e de mojito (80 gramas saem por R$ 15).

Mesmo quem não conhece a marca entra na loja por causa do cheiro doce, quase de infância, que exala.

"Quanto mais focada na produção, melhor ela fica", diz Juliana Motter, dona da Maria Brigadeiro, pioneira no segmento de docerias especializadas, que abriu sua primeira loja há quatro anos. "Uso só chocolate importado, com exceção do orgânico, que vem da Bahia." Na vitrine de sua loja em Pinheiros, há 40 sabores distintos. "São receitas testadas e desenvolvidas por mim."

A Maria Brigadeiro inspirou a concorrência. Já surgiu a Brigaderia, por exemplo, uma franquia em três shoppings.

ONDE: MARIA BRIGADEIRO: RUA CAPOTE VALENTE, 68, TEL.: 3086-3587 . PAPABUBBLE: RUA DOS PINHEIROS, 282. TEL.: 2768-2282.