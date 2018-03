Lojas da 25 são multadas por falta de selo

A Operação Dia das Crianças foi realizada em 35 lojas da Rua 25 de Março, região central, no Shopping Ibirapuera, zona sul, na Vila Formosa, zona leste, e no centro de Osasco.

Foram examinados 51.227 produtos, incluindo brinquedos, bicicletas infantis e dispositivos de transporte de crianças (cadeirinha, bebê-conforto e assento de elevação). Do total, 227 não tinham selo do Inmetro. Foram autuadas duas lojas da 25 de Março, uma de Osasco e três do Shopping Ibirapuera.

"Brinquedos não certificados pelo Inmetro têm de estar fora das gôndolas. O consumidor precisa estar ciente de que representam riscos à segurança e à saúde das crianças", explica o superintendente do Ipem-SP, Fabiano Marques de Paula.

As empresas autuadas têm dez dias para se defender no Departamento de Análise e Gestão de Processos do Ipem, que definirá multa de R$ 100 a R$ 50 mil.