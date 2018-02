Loja sem estacionamento é difícil de alugar e vender Enquanto não há uma definição, o mercado imobiliário também registra uma queda no aluguel de imóveis comerciais. "Está mudando o perfil de Moema, ficou complicado vender ou alugar loja sem vaga de estacionamento, houve uma desvalorização", diz o corretor Anselmo Massimino, há dez anos no bairro. "Tem gente entregando as chaves ou ligando para perguntar se dá para encerrar contrato antes do prazo", completa o corretor Cláudio de Castro. "Quem não tem estacionamento particular está perdido e revoltado, querendo mudar do bairro."