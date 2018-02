Loja que vendia roupas pega fogo no Brás Um incêndio em uma loja fechada que comercializa roupas e bijuterias na Rua Monsenhor Andrade, no Brás, região central de São Paulo, mobilizou ontem à tarde pelo menos 11 viaturas do Corpo de Bombeiros da capital. Ninguém ficou ferido. As chamas começaram por volta de 18h. Às 19h30, os bombeiros já haviam controlado o fogo e iniciavam o trabalho de rescaldo. As causas do incêndio serão investigadas. O incêndio começou no andar térreo do prédio e logo atingiu o terceiro andar do estabelecimento.