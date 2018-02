Loja no centro aluga móveis para filmes

A Antiguidades Bonsucesso, na Rua Rego Freitas, 300, é especializada em móveis antigos e na locação para novelas e filmes, casos de O Ano Em Que Meus Pais Saíram de Férias, Lula, o Filho do Brasil e O Cheiro do Ralo.

Pilhas de cadeiras, mesas, gramofones e vitrolas decoram a loja. Diariamente, o proprietário, Osni de Oliveira, de 64 anos, põe na entrada parte da mobília para chamar a atenção do público. No fim do dia, leva os móveis de volta para dentro. A loja está no local há 33 anos. "Tenho uma coleção interessante, com móveis da época do Império", afirma Oliveira, que fez as primeiras locações para a extinta TV Tupi.