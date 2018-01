Loja do Carrefour é fechada por vender produtos vencidos em SP

São Paulo, 14 - O hipermercado Carrefour da Vila Guilherme foi fechado temporariamente hoje (14) pela Fundação Procon de São Paulo. Segundo o Procon, o fechamento ocorreu porque o supermercado foi flagrado mais de uma vez expondo à venda produtos com prazo de validade vencido. A loja também recebeu multa de R$ 87.680, em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor.

O Procon explicou que o fechamento temporário da loja - das 8h às 20h desta quarta-feira - tem objetivo de induzir o Carrefour a adotar medidas mais eficazes para garantir a qualidade dos produtos que vende aos consumidores na loja em que foram constadas irregularidades e em toda a rede.

A exposição de produtos vencidos ao cliente é considerada infração grave, pois pode colocar em risco a saúde dos consumidores. Segundo o Procon, o Carrefour já recebeu outras multas por esse tipo de conduta. O Carrefour da Vila Guilherme fica na Avenida Morvan Dias Figueiredo, 3177.

Por meio da assessoria de imprensa, o Carrefour foi procurado para comentar o fechamento da loja, mas a empresa até as 13h não havia se pronunciado.

Atualizada às 13h