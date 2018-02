Loja de Ricardo Almeida é roubada nos Jardins A loja do estilista Ricardo Almeida na Rua Bela Cintra, nos Jardins, zona sul de São Paulo, foi furtada no fim da madrugada de ontem. Os ladrões quebraram a vitrine e levaram calças e camisas que estavam no piso térreo. Eles fugiram e, até as 20h de ontem, não tinham sido capturados.