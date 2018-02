Loja das Casas Bahia é furtada em Votorantim Uma loja das Casas Bahia foi saqueada por ladrões na madrugada de ontem em Votorantim (SP). Os bandidos usaram um caminhão para carregar as mercadorias do mostruário e do estoque. Eles conseguiram neutralizar o sistema de alarmes e de câmeras. O furto só foi notado quando funcionários chegaram, pela manhã. Ontem à tarde, a polícia requisitou imagens de vizinhos e começou a ouvir empregados.