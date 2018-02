Lógica que vale para a PM não serve à Civil

Essa é a realidade por trás da proposta de reforma na gestão das delegacias. Nos últimos anos, a criação dos distritos policiais seguiu a lógica territorial das companhias da PM. A estrutura organizacional fragmentada acabou prejudicando os resultados obtidos pelo civis.

A proposta de reforma se acelerou com o projeto do governo de estender para todo o Estado os registros de boletins de ocorrência feitos pela PM - de crimes como furto e perda de documentos. A SSP ainda não quer definir modelos rígidos. Pretende avaliar os resultados das primeiras nove cidades do interior até o fim do ano. A partir daí, pretende-se iniciar os estudos para criar uma matriz operacional que defina quantas equipes devem trabalhar em cada cidade. Essa matriz já existe na PM e estabelece a distribuição do efetivo da corporação.