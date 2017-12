Locutor é atropelado durante encontro de motociclistas em Barretos (SP)

FRANCA - Um locutor foi atropelado durante um encontro de motociclistas em Barretos, no interior de São Paulo na noite desse sábado, 3. O evento, Barretos Motorcycles, é um dos principais da categoria no País e é realizado no Parque do Peão. A vítima narrava manobras de freestyle quando foi atingida por uma moto.

Um vídeo mostra o momento em que o narrador Cainã Silva, de 24 anos, sobe uma rampa falando ao microfone para todo o público e é atingido em cheio pela moto. Ele foi socorrido com várias fraturas até a Santa Casa local e encaminhado para o CTI (Centro de Terapia Intensiva), onde respira com a ajuda de aparelhos.

No freestyle os motociclistas realizam manobras radicais e o piloto não teria naquele momento como ver o locutor na rampa. O Barretos Motorcycles tem quatro dias de duração e conta também com shows musicais. O evento termina neste domingo, 4, com a expectativa de atrair 80 mil pessoas.