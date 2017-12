Localizado corpo da 24ª vítima do temporal em Itaoca

SOROCABA – A equipe de busca da Defesa Civil localizou nesta quarta-feira, 22, a 24ª vítima da tromba d’água que atingiu o município de Itaoca, no sudoeste paulista, no último dia 13. O corpo, achado pelos bombeiros no leito do Rio Ribeira, próximo da foz do Rio Palmital, foi identificado como sendo de Márcio Fabrício Schavard, de 25 anos, que estava na lista dos desaparecidos. O corpo foi sepultado no início da tarde no cemitério municipal de Itaoca. As buscas prosseguem visando à localização de três pessoas que ainda estão desaparecidas: Maikon Antonio de Oliveira Mota, 13 anos, José Gonçalves da Mota Neto, 5, e Camila Carla Barbosa Franco, 19.

A Defesa Civil deve manter as buscas pelo menos até sexta-feira, 24. A população continua recebendo ajuda humanitária na forma de doações. O Exército pode ajudar a cidade na construção de duas pontes provisórias para substituir as que foram levadas pelas águas. O município enviou solicitação para a reconstrução da ponte Nhá Caetana, na área central da cidade, e a ponte do Lajeado, no bairro do mesmo nome. Um representante do Exército estará na cidade esta semana para discutir as obras.