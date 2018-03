Localizada criança sumida há cinco anos

A Polícia Civil localizou ontem uma criança que havia desaparecido em 8 de novembro de 2004 no centro de Porto Alegre. Os investigadores seguiram as pistas de um telefonema anônimo e encontraram a menina, de 11 anos, numa casa do bairro Sarandi, na zona norte da capital gaúcha. O delegado Andrei Vivan disse que o sequestrador, preso em flagrante, levou a criança para a casa da mãe dele e passou a tratá-la como a uma familiar. Durante os cinco anos e quatro meses de desaparecimento, a menina não frequentou a escola. Nesta terça-feira, a menor reencontrou a mãe,